Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье

РЕН ТВ: тело 28-летней стюардессы обнаружили в квартире в Химках

В подмосковных Химках нашли тело 28-летней стюардессы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника издания, мертвую девушку в ванной обнаружила ее коллега. «Дверь в квартиру не была заперта на ключ, поэтому она смогла зайти в нее», — добавил собеседник РЕН ТВ.

Эксперты предварительно установили, что бортпроводница умерла примерно неделю назад. Более того, источник РЕН ТВ раскрыл, что в полицию о смерти россиянки вечером в среду, 15 марта, сообщила не ее подруга, а некий мужчина, представившийся Иваном.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, в январе, двое жителей Башкирии были найдены мертвыми в номере отеля на северо-востоке Москвы. Погибшими оказались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина. Признаков насильственной смерти на их телах выявлено не было.