Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:30, 16 марта 2023Путешествия

Тело стюардессы обнаружили в квартире в Подмосковье

РЕН ТВ: тело 28-летней стюардессы обнаружили в квартире в Химках

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковных Химках нашли тело 28-летней стюардессы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным источника издания, мертвую девушку в ванной обнаружила ее коллега. «Дверь в квартиру не была заперта на ключ, поэтому она смогла зайти в нее», — добавил собеседник РЕН ТВ.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Эксперты предварительно установили, что бортпроводница умерла примерно неделю назад. Более того, источник РЕН ТВ раскрыл, что в полицию о смерти россиянки вечером в среду, 15 марта, сообщила не ее подруга, а некий мужчина, представившийся Иваном.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, в январе, двое жителей Башкирии были найдены мертвыми в номере отеля на северо-востоке Москвы. Погибшими оказались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина. Признаков насильственной смерти на их телах выявлено не было.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал идею поднять беспилотник США со дна Черного моря
Популярная телеведущая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени
У нового варианта коронавируса обнаружили высокую заразность
Глава Минстроя назвал Сирию надежным партнером
Сестра Бондарчука назвала причины отказа от сотрудничества с режиссером
Мошенники обманули городских чиновников на миллионы рублей в Москве
США предупредили о риске дефолта по государственному долгу
Песков прокомментировал информацию о сближении России и Молдавии
Россия прекратила рассчитываться с Арменией в долларах и евро
В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.