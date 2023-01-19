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13:04, 19 января 2023Путешествия

Двое россиян найдены мертвыми в отеле в Москве

Мужчину и женщину из Башкирии нашли мертвыми в отеле в Москве

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двое жителей Башкирии найдены мертвыми в номере отеля на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в четверг, 19 января.

Погибшими оказались 22-летний мужчина и 21-летняя женщина. «Признаков насильственной смерти на их телах не выявлено», — заявил собеседник агентства.

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Также, по данным правоохранителей, смерть россиян могла наступить примерно два дня назад. Тела умерших отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины их гибели. По данному факту проводится проверка.

Ранее в января сообщалось, что российский турист поехал на отдых в тайскую Паттайю и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах. Отмечается, что 49-летний россиянин в одиночку вылетел в Таиланд 27 декабря и планировал пробыть там две недели. Родственники мужчины сообщили, что 1 января он перестал выходить на связь, а 9 января был найден мертвым в номере трехзвездочного Cosy Beach Hotel.

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Фариза Бацазова
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