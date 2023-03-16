Florida.Realestate: российский спрос на покупку жилья во Флориде упал на 33,23 процента

По итогам февраля 2023 года спрос на приобретение недвижимости в американской Флориде со стороны граждан России оказался на 33,23 процента ниже, чем в январе того же года. О том, что россияне охладели к покупке жилья в популярном курортном штате США, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

По словам специалистов, наблюдаемая отрицательная динамика стала самой сильной начиная с марта 2022 года. В тот период количество обращений от россиян упало на 55 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, число запросов во втором месяце текущего года было на 53,21 процента ниже относительно февраля прошлого года. По сравнению со вторым месяцем 2021-го отрицательную динамику в 2023-м эксперты оценили в 53,62 процента. Наконец, по итогам первых двух месяцев наступившего года, спрос на покупку недвижимости во Флориде упал на 46,64 процента больше, чем в аналогичный период 2022 года. Относительно января-февраля 2021-го снижение количества обращений составило 38,23 процента.

В феврале специалисты Florida.Realestate пришли к выводу, что граждане России фактически бросились снимать жилье в Майами. По их данным, в первом месяце наступившего года россияне стали интересоваться арендой недвижимости в Майами на 14,36 процента чаще, чем в декабре 2022 года.