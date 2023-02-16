Россияне бросились арендовать жилье на популярном курорте США

Florida.Realestate: российский спрос на аренду жилья в Майами вырос на 14,36%

В начале 2023 года российский спрос на аренду жилья в Майами вырос. О том, что граждане России фактически бросились снимать жилье на популярном курорте в США, говорится в исследовании портала Florida.Realestate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В январе россияне стали интересоваться арендой недвижимости в Майами на 14,36 процента чаще, чем в декабре 2022 года. При этом по итогам 2022-го спрос на съемное жилье в этом городе со стороны россиян снизился на 24,42 процента относительно 2021 года.

Пик спроса со стороны россиян в прошлом году пришелся на январь, когда количество запросов оказалось на 59,14 процента выше среднемесячного результата. В течение года интерес граждан России к аренде жилья в Майами значительно колебался: с февраля по апрель наблюдалось снижение спроса, в мае показатель увеличился на 35,9 процента, а в октябре — на 55,6 процента.

Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года российский спрос на покупку недвижимости во Флориде снизился на 4,54 процента относительно ноября. Снижение интереса граждан к приобретению жилья в штате наблюдалось на протяжении двух месяцев подряд.