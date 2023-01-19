Россияне стали реже интересоваться жильем в популярном американском штате

Florida.Realestate: российский спрос на недвижимость во Флориде снизился на 24,02 процента

В декабре 2022 года спрос со стороны россиян на приобретение недвижимости во Флориде снизился на 4,54 процента относительно ноября того же года. О том, граждане страны стали реже интересоваться жильем в популярном курортном штате США, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Специалисты отметили, что спрос на недвижимость во Флориде снижается на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, в декабре прошедшего года он упал на 24,02 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Относительно двенадцатого месяца 2020 года отрицательная динамика в 2022-м составила 11,08 процента. По итогам всего 2022 года интерес к приобретению жилья во Флориде оказался на 13,11 процента ниже, чем в 2021 году.

Несмотря на наблюдаемое падение показателей, российский спрос в четвертом квартале 2022-го превысил параметр за третий квартал на 27,35 процента. Кроме того, в декабре прошлого года был отмечен рост в сегменте частных домов — число обращений со стороны граждан России на их покупку относительно ноября увеличилось на 7,58 процента.

В декабре эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что в ноябре 2022 года спрос россиян на приобретение и аренду недвижимости в американском городе Майами штата Флорида упал. По их данным, параметр за одиннадцатый месяц оказался на 8,48 процента ниже, чем в октябре.