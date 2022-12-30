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20:42, 30 декабря 2022Среда обитания

Россияне стали реже интересоваться жильем на популярном курорте США

Спрос россиян на покупку и аренду жилья в Майами в ноябре 2022 года снизился

Фото: Carlos Barria / Reuters

В ноябре 2022 года спрос россиян на приобретение и аренду недвижимости в американском городе Майами упал. О том, что граждане России стали реже интересоваться жильем на популярном курорте США, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

По данным специалистов, спрос на покупку жилья в Майами в ноябре нынешнего года оказался на 8,48 процента ниже, чем в октябре. Кроме того, число обращений россиян в одиннадцатом месяце 2022-го было на 35,03 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. И наконец, отрицательная динамика за одиннадцать месяцев текущего года относительно тех же месяцев предыдущего года составила 26,02 процента.

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Интерес россиян к аренде жилья в Майами также снизился. По информации экспертов, количество запросов за ноябрь 2022 года уменьшилось на 9,72 процента по сравнению с октябрем. При этом в октябре наблюдался резкий рост числа обращений — на 55 процентов относительно сентября, рост стал самым значительным, начиная с 2020 года. Кроме того, параметр за ноябрь 2022-го оказался на 37,25 процента ниже, чем показатель за аналогичный период прошлого года. За одиннадцать месяцев текущего года интерес граждан России к аренде жилья в Майами упал на 24,45 процента по сравнению с теми же месяцами предыдущего года.

В декабре эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне стали реже интересоваться жильем в американском штате Флорида. По их данным, в ноябре 2022 года спрос со стороны россиян на жилье там снизился на 7,86 процента относительно октября.

Полина Кислицына
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