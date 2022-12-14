Россияне стали реже интересоваться жильем в популярном курортном штате США

Florida.Realestate: в ноябре спрос на жилье во Флориде снизился на 7,86 процента

В ноябре 2022 года спрос со стороны россиян на недвижимость в американском штате Флорида снизился на 7,86 процента относительно октября. О том, что граждане России стали реже интересоваться жильем в популярном курортном штате США, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Эксперты отметили, что в октябре нынешнего года наблюдался рекордный рост количества обращений россиян — на 62 процента относительно сентября. При этом пик спроса с их стороны был зафиксирован в январе, когда число покупательских запросов на 90,59 процента превысило среднемесячное число обращений за одиннадцать месяцев 2022 года, а также на 66,16 процента — параметр за 2021 год.

Специалисты добавили, что в ноябре 2022-го интерес к покупке жилья во Флориде оказался на 26,24 процента ниже, чем в аналогичный период 2021-го. Относительно одиннадцатого месяца 2020-го в 2022-м отрицательная динамика составила 6 процентов. Кроме того, за период с января по ноябрь текущего года спрос на приобретение недвижимости в курортном штате был на 12,01 процента ниже, чем в те же месяцы предыдущего года.

В декабре эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что в октябре 2022 года россияне резко заинтересовались жильем в США. По их данным, в десятом месяце нынешнего года спрос с их стороны на покупку недвижимости в США подскочил на 53,68 процента относительно сентября.