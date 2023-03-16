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16:58, 16 марта 2023Россия

Путин заявил о многочисленных друзьях России на Западе

Президент Путин заявил, что у России есть много друзей в западных странах
СюжетНаселение России:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что у России есть много друзей в западных странах. Его слова приводит ТАСС.

«Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», — пояснил он.

Глава государства добавил, что у него много настоящих друзей в ФРГ и со всеми у него сохранились хорошие отношения. Он отметил, что Россия и Германия являются соседями, поэтому в отношениях есть место взаимным шуткам. Путин рассказал, что в России тараканов называют «прусаки», а в Германии — «русаки».

Ранее российский президент заявил, что словосочетание «недружественные страны» априори неправильное, ведь в реальности для России недружественными могут быть лишь иностранные политические элиты и правители, которые принимают невыгодные для их национальных интересов антироссийские решения.

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Варвара Кошечкина
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