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16:16, 16 марта 2023Мир

Путин объяснил ошибку в определении недружественных для России стран

Путин: недружественными для России могут быть не страны, а лишь их элиты и правители

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Словосочетание «недружественные страны» априори неправильное, ведь в реальности для России недружественными могут быть лишь иностранные политические элиты и правители, которые принимают невыгодные для их национальных интересов антироссийские решения. Ошибку в определении объяснил российский президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РИА Новости.

«У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», — объяснил президент.

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Виктория Кондратьева
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