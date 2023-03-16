Путин рассказал бизнесменам о потребностях Запада в российской репе

Президент Путин на съезде РСПП рассказал о потребностях западных стран в российской репе

Западные страны предлагают своим жителям питаться репой вместо салатов, но эту репу придется покупать в России. О потребностях Запада в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидор перейти на репу: репа — хороший продукт», — рассказал собравшимся бизнесменам российский лидер.

Путин отметил, что урожай в России превышает европейский, несмотря на прогнозы о его снижении. Он признал, что причиной такой ситуации могли стать погодные условия, однако подчеркнул, что обойтись без российских удобрений Европе будет сложно, если она хочет повысить урожайность.

Также глава государства предложил создать для бизнеса новую нефинансовую отчетность, в которой будут отражены социальные проекты. Речь идет об оказании конкретной помощи населенным пунктам и регионам страны. Наиболее ответственные отечественные компании получат награду.

Путин заверил, что для бизнеса в России сегодня открываются огромные возможности почти для любого направления деятельности: и в долгосрочных проектах, и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе. Объясняя необходимость инвестировать в российскую экономику, он подчеркнул, что вложения сегодня «окупятся сторицей завтра».

Ранее во время выступления на съезде РСПП министр финансов России Антон Силуанов призвал предпринимателей не жалеть денег на взносы в бюджет. Он объяснил, что собранные средства пойдут в том числе на заработную плату бюджетникам, а значит, вернутся предпринимателям через покупки товаров.