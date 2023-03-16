Российский губернатор раскрыл подробности пожара в погрануправлении ФСБ

Ростовский губернатор назвал замыкание электропроводки причиной пожара в здании ФСБ

Причиной пожара на территории погрануправления ФСБ в Ростове-На-Дону стало замыкание электропроводки. Такую причину назвал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram-канале.

«Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами. Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате произошло обрушение двух стен», — написал губернатор.

Он добавил, что в тушении пожара принимают участие 14 единиц техники и 63 пожарных. Пострадал один человек — его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По словам Голубева, несмотря на то, что угрозы распространения огня на соседние жилы дома нет, их жителей в целях безопасности все равно эвакуировали.