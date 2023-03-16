Стало известно о погибшем при пожаре в погранслужбе ФСБ в Ростове-на-Дону

ТАСС: при пожаре в погранслужбе ФСБ в Ростове-на-Дону погиб один человек, двое пострадали

Начало событий в новости Раскрыто число пострадавших при пожаре в здании ФСБ в Ростове-На-Дону

В Ростове-на-Дону при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Площадь пожара составила 880 квадратных метров.

О двоих пострадавших стало известно ранее 16 марта. Один из них 36-летний сотрудник воинской части. Он в реанимации в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правой голени и ожоги второй и третьей степени.

Очевидцы рассказали, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания, на место выехали 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.