Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 16 марта 2023Силовые структуры

Стало известно о погибшем при пожаре в погранслужбе ФСБ в Ростове-на-Дону

ТАСС: при пожаре в погранслужбе ФСБ в Ростове-на-Дону погиб один человек, двое пострадали
СюжетПожар в Ростовской области
Начало событий в новости Раскрыто число пострадавших при пожаре в здании ФСБ в Ростове-На-Дону

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на-Дону при пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Площадь пожара составила 880 квадратных метров.

О двоих пострадавших стало известно ранее 16 марта. Один из них 36-летний сотрудник воинской части. Он в реанимации в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правой голени и ожоги второй и третьей степени.

Очевидцы рассказали, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания, на место выехали 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Пентагон опубликовал видео инцидента с беспилотником
Бесплодие вылечили с помощью снижения уровня холестерина
Российские истребители уничтожили в воздушном бою в ЛНР украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинские «Грады» на херсонском направлении
Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны отчиталось о боевых действиях на двух направлениях
Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении
Менеджер пристыдила россиянку за шорты на собеседовании и вызвала споры в сети
Тренер посоветовал простые упражнения для офисных работников
Силуанов призвал бизнес не жалеть денег на взносы в бюджет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.