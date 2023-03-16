Раскрыто число пострадавших при пожаре в здании ФСБ в Ростове-На-Дону

В Ростове-на-Дону из-за пожара в здании погрануправления ФСБ пострадали два человека

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на территории погрануправления ФСБ в Ростове-На-Дону пострадали два человека. Информацию в четверг, 16 марта, раскрыл Telegram-канал SHOT.

По данным издания, горит склад на территории управления. Пожаром охвачено около 800 квадратных метров. О ЧП в Ростове-на-Дону стало известно днем. Сообщалось, что перед началом пожара в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв.

Всех людей вывели из здания. На место направились 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительным данным, пожар начался на втором этаже кирпичного здания.