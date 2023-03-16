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12:49, 16 марта 2023Силовые структуры

В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар

Mash: очевидцы сообщили о взрыве и пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

Кадр: телеграм-канал «Mash»

В Ростове-на-Дону на территории пограничного управления ФСБ начался пожар. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал издания Mash.

По данным издания, очевидцы сообщили, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всех людей вывели из здания. На место едут 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

14 марта сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля.

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Владимир Седов
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