В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар

Mash: очевидцы сообщили о взрыве и пожаре в здании погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на территории пограничного управления ФСБ начался пожар. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает Telegram-канал издания Mash.

По данным издания, очевидцы сообщили, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Как сообщает Telegram-канал SHOT, всех людей вывели из здания. На место едут 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.

14 марта сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв автомобиля.