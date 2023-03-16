В МЧС рассказали о тушении пожара в погрануправлении ФСБ по Ростовской области

Подразделения МЧС приступили к тушению пожара в погрануправлении ФСБ Ростовской области

Начало событий в новости В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ начался пожар

В Ростове-на-Дону подразделения МЧС приступили к тушению пожара в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

На месте работают экстренные службы. Площадь возгорания уточняется.

Ранее 16 марта сообщалось о возгорании на территории пограничного управления ФСБ. Очевидцы сообщили, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Всех людей вывели из здания. На место выехали 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.