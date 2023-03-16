Появились данные о пострадавшем при пожаре в погранслужбе ФСБ в Ростове-на-Дону

Mash: 36-летний мужчина пострадал при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону

В МЧС рассказали о тушении пожара в погрануправлении ФСБ по Ростовской области

Начало событий в новости В МЧС рассказали о тушении пожара в погрануправлении ФСБ по Ростовской области

При пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону пострадал 36-летний мужчина. Соответствующие данные появились в Telegram-канале Mash.

Его госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, открытый перелом правой голени и ожоги второй и третьей степени.

Пострадавший является сотрудником воинской части.

Ранее 16 марта в МЧС сообщили о пожаре в здании погрануправления ФСБ по Ростовской области. Очевидцы рассказали, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Как отмечал Telegram-канал SHOT, всех людей вывели из здания, на место выехали 20 подразделений пожарных. Угрозы распространения огня на соседние здания нет.