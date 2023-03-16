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19:31, 16 марта 2023Из жизни

Вор попытался улететь на вертолете и разбил его

The Sacramento Bee: в США преступник попытался похитить вертолет и разбил его
Место происшествия

Место происшествия. Кадр: KCRA 3

Вор в американском штате Калифорния попытался похитить вертолет из аэропорта Сакраменто Экзекьютив и разбил его при попытке улететь. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

Ранним утром злоумышленник проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта и попытался проникнуть в четыре вертолета. Ему удалось завести один из них. При попытке взлететь вертолет разбился. Преступник скрылся с места происшествия.

В полиции сообщили, что им неизвестно, получил ли кто-либо травмы в результате происшествия. Подозреваемый до настоящего времени не арестован. «Расследование находится на ранней стадии, и предоставленная информация является предварительной. Следователи работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего», — отметили полицейские. Они добавили, что к расследованию подключились сотрудники ФБР.

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Вертолет получил серьезные повреждения и был полностью разрушен. По сообщениям СМИ, вертолет лежит на боку с треснувшей хвостовой балкой и разбитыми лопастями. Обломки воздушного судна разбросаны на сотни метров вокруг. Вертолет принадлежал компании Capitol Helicopters, чартерному вертолетному оператору из Сакраменто.

Ранее сообщалось, что житель Японии в городе Мияма, префектура Фукуока, украл полицейский автомобиль. Когда его задержали полицейские, он объяснил угон желанием быстрее попасть домой.

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Алиса Дмитриева
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