Вор попытался улететь на вертолете и разбил его

The Sacramento Bee: в США преступник попытался похитить вертолет и разбил его

Вор в американском штате Калифорния попытался похитить вертолет из аэропорта Сакраменто Экзекьютив и разбил его при попытке улететь. Об этом сообщает The Sacramento Bee.

Ранним утром злоумышленник проник на взлетно-посадочную полосу аэропорта и попытался проникнуть в четыре вертолета. Ему удалось завести один из них. При попытке взлететь вертолет разбился. Преступник скрылся с места происшествия.

В полиции сообщили, что им неизвестно, получил ли кто-либо травмы в результате происшествия. Подозреваемый до настоящего времени не арестован. «Расследование находится на ранней стадии, и предоставленная информация является предварительной. Следователи работают над выяснением всех обстоятельств произошедшего», — отметили полицейские. Они добавили, что к расследованию подключились сотрудники ФБР.

Вертолет получил серьезные повреждения и был полностью разрушен. По сообщениям СМИ, вертолет лежит на боку с треснувшей хвостовой балкой и разбитыми лопастями. Обломки воздушного судна разбросаны на сотни метров вокруг. Вертолет принадлежал компании Capitol Helicopters, чартерному вертолетному оператору из Сакраменто.

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