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14:54, 16 марта 2023Россия

29-летний житель Подмосковья до смерти избил девушку

«112»: в подмосковной Электростали 29-летний мужчина до смерти избил девушку

Кадр: телеграм-канал «112»

В подмосковной Электростали 29-летний мужчина до смерти избил свою девушку. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации издания, мужчина нанес несколько ударов 31-летней возлюбленной по голове и в живот. В результате женщина получила серьезную травму, медикам не удалось ее спасти.

Сотрудники полиции задержали жителя Электростали, он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. По предварительным данным, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и поссорились.

Другие обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

1 марта сообщалось, что в Саратовской области 50-летний мужчина избил до смерти 73-летнего отца и попал под следствие.

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Анна Щербакова
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