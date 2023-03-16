29-летний житель Подмосковья до смерти избил девушку

«112»: в подмосковной Электростали 29-летний мужчина до смерти избил девушку

В подмосковной Электростали 29-летний мужчина до смерти избил свою девушку. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации издания, мужчина нанес несколько ударов 31-летней возлюбленной по голове и в живот. В результате женщина получила серьезную травму, медикам не удалось ее спасти.

Сотрудники полиции задержали жителя Электростали, он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. По предварительным данным, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и поссорились.

Другие обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

1 марта сообщалось, что в Саратовской области 50-летний мужчина избил до смерти 73-летнего отца и попал под следствие.