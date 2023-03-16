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12:18, 16 марта 2023Бывший СССР

Кресты Киево-Печерской лавры почернели

Наместник Киево-Печерской лавры: кресты над церковью почернели после богослужения ПЦУ

Кадр: СВЯТЫЕ ONLINE / YouTube

Кресты над Трапезной Церковью Киево-Печерской Лавры почернели после проведения в ней обряда раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ), заявил наместник монастыря митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел (Лебедь). Его слова передает РИА Новости.

«Посмотрите, что стало с крестами над Трапезной Церковью. Кресты были желтыми, пока не совершилось святотатство (кража церковных святынь)», — сказал священник.

Он истолковал произошедшее как необходимость беречь «святую соборную апостольскую церковь». В ПЦУ, в отличие от УПЦ и некоторых иных православных церквей, нет преемственности священства, передаваемого от первых апостолов.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. По его словам, если имущество монастыря будет передано государству, то у монахов «всегда есть выбор».

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Алевтина Запольская
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