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12:55, 16 марта 2023Интернет и СМИ

Популярная телеведущая сообщила о новой схеме мошенничества от ее имени

Ведущая Летучая сообщила, что мошенники начали предлагать пройти кастинг в якобы ее проект

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярная российская телеведущая Елена Летучая сообщила о новой схеме обмана от ее лица. Пост, в котором она предупредила пользователей о прикрывающихся ее именем мошенниках, опубликован в Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Летучая разместила скриншот сообщения, из которого следует, что злоумышленники начали предлагать пользователям пройти кастинг в якобы ее новый проект. «Добрый день. В ближайшее время состоится кастинг ведущих в новый бьюти-проект мастера Высшей школы "Останкино" Елены Летучей. Хотели бы вас пригласить. Если вам интересно, подавайте заявку на участие в кастинге», — говорится в послании.

«Внимание! Мошенники!» — подписала скриншот Летучая.

Ранее Летучая пожаловалась, что аферисты начали вымогать деньги у ее подписчиков. Мошенники от лица ведущей просили пользователей перевести им небольшую сумму, взамен они обещали прислать 100 тысяч рублей в подарок. Летучая подчеркнула, что не проводит никаких розыгрышей и не просит подписчиков переводить ей деньги.

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Олег Давыдов
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