NME: Linkin Park отказались выступать с голограммой Честера Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park отказалась выступать с голограммой покойного вокалиста коллектива Честера Беннингтона. Об этом пишет NME.

«Это жутко. Даже если бы речь шла не о нас и не о Честере. Это очень деликатная тема, и у нас есть свои чувства по этому поводу. Для меня это однозначное "нет". Мне это не нравится», — сказал фронтмен группы Майк Шинода.

Ранее Linkin Park анонсировали выход неизданного трека под названием Lost. Композиция была записана во время работы над альбомом Meteora, вышедшим 25 марта 2003 года. В песне будет содержаться доработанное демо с голосом вокалиста коллектива Честера Беннингтона.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также пел в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.