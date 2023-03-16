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16:23, 16 марта 2023Культура

Linkin Park отказались выступать с голограммой Честера Беннингтона

NME: Linkin Park отказались выступать с голограммой Честера Беннингтона

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская рок-группа Linkin Park отказалась выступать с голограммой покойного вокалиста коллектива Честера Беннингтона. Об этом пишет NME.

«Это жутко. Даже если бы речь шла не о нас и не о Честере. Это очень деликатная тема, и у нас есть свои чувства по этому поводу. Для меня это однозначное "нет". Мне это не нравится», — сказал фронтмен группы Майк Шинода.

Ранее Linkin Park анонсировали выход неизданного трека под названием Lost. Композиция была записана во время работы над альбомом Meteora, вышедшим 25 марта 2003 года. В песне будет содержаться доработанное демо с голосом вокалиста коллектива Честера Беннингтона.

Честер Беннингтон — один из основателей и вокалист рок-группы Linkin Park. Он также пел в коллективах Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.

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Варвара Кошечкина
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