Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона

Linkin Park анонсировали выход неизданного ранее трека с вокалом Честера Беннингтона

Американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход неизданного ранее трека под названием Lost. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию NME.

Композиция была записана во время работы над альбомом Meteora, вышедшим 25 марта 2003 года. В песне будет содержаться доработанное демо с голосом вокалиста коллектива Честера Беннингтона, покончившего жизнь самоубийством в 2017 году.

Тизер трека, выход которого назначен на 10 февраля этого года, участники музыкального коллектива опубликовали в социальных сетях.

По информации источников, Linkin Park планирует переиздать альбом Meteora к 20-летнему юбилею пластинки в марте-апреле 2023-го. Сообщается, что в расширенную версию альбома войдут 7 неизданных ранее композиций.

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