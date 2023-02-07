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13:28, 7 февраля 2023Культура

Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона

Linkin Park анонсировали выход неизданного ранее трека с вокалом Честера Беннингтона

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход неизданного ранее трека под названием Lost. Об этом сообщает «Звук Медиа» с ссылкой на публикацию NME.

Композиция была записана во время работы над альбомом Meteora, вышедшим 25 марта 2003 года. В песне будет содержаться доработанное демо с голосом вокалиста коллектива Честера Беннингтона, покончившего жизнь самоубийством в 2017 году.

Тизер трека, выход которого назначен на 10 февраля этого года, участники музыкального коллектива опубликовали в социальных сетях.

По информации источников, Linkin Park планирует переиздать альбом Meteora к 20-летнему юбилею пластинки в марте-апреле 2023-го. Сообщается, что в расширенную версию альбома войдут 7 неизданных ранее композиций.

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Анастасия Астахова
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Linkin Park анонсировали неизданный ранее трек с вокалом Честера Беннингтона
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