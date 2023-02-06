Пол Маккартни анонсировал фильм о своей жизни после распада The Beatles

Пол Маккартни анонсировал документальный фильм о своей жизни после распада The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни анонсировал документальный фильм о своей жизни после распада группы The Beatles. Об этом сообщает NME.

Режиссером картины под названием «Человек в бегах» (Man on The Run) выступит Морган Невилл, ранее работавший над такими документальными лентами, как «Искусство звука с Марком Ронсоном», «Бегун: Фильм об Энтони Бурдене» и «Аллилуйя: Леонард Коэн, путешествие, песня».

В пресс-релизе предстоящего проекта отмечается, что он будет основан на ранее не публиковавшихся домашних фото- и видеоматериалах музыканта и его супруги Линды Маккартни.

«Как пожизненно одержимый всем, что связано с Маккартни, я всегда чувствовал, что 1970-е годы были великой недооцененной частью его истории. Я очень рад возможности исследовать и переоценить этот решающий момент в жизни и творчестве великого артиста», — рассказал создатель ленты.

Ранее стало известно, что американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне станет участником реалити-шоу, посвященного его семье.