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13:34, 3 февраля 2023Культура

Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу о своей семье

Американский актер Сильвестр Сталлоне станет участником реалити-шоу о своей семьей

Фото: Elisabetta Villa / Getty Images

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне станет участником реалити-шоу, посвященного его семье. Об этом сообщает Variety.

Киностудия Paramount+ анонсировала проект The Family Stallone («Семья Сталлоне»), в котором участие примут сам актер, его супруга Дженнифер Флавин Сталлоне и трое их дочерей — София, Систина и Скарлет.

«Сыграв некоторых из самых легендарных персонажей в истории кинематографа, трехкратный номинант на премию "Оскар" Сильвестр Сталлоне готов предоставить камерам доступ к роли, которую он считает величайшей в своей жизни, — роли отца», — говорится в пресс-релизе.

Реалити-шоу будет состоять из восьми эпизодов. Премьера проекта назначена на весну этого года.

Ранее стало известно, что американский актер Уилл Смит получил первую роль спустя десять месяцев после скандала на церемонии вручения премии «Оскар».

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Анастасия Астахова
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