Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре»

Уилл Смит получил роль Джина в сиквеле «Аладдина» после скандала на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит получил первую роль, спустя десять месяцев после скандала на церемонии вручения премии «Оскар». Об этом сообщает The Sun.

Смит вернется к роли Джина в сиквеле фильма «Аладдин» 2019 года. По данным издания, в продолжении картины герой Смита сыграет даже большую роль, чем в первом фильме.

Отмечается, что сценарий фильма будет частично основан на серии ближневосточных сказок «Тысяча и одна ночь», а съемки могут начаться уже в конце года. «Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения "Оскара", и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей. Он проделал большую работу над собой, и все согласны с тем, что к моменту выхода фильма все это уже будет в прошлом», — рассказал источник газеты из киноиндустрии.

В конце марта во время церемонии вручения премии «Оскар» ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Стендапер отметил «удивительную, очень короткую прическу» супруги Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины «Солдат Джейн». После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.

После инцидента Американская киноакадемия запретила артисту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Сам актер на фоне скандала покинул Академию кинематографических искусств и наук США.