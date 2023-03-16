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18:10, 16 марта 2023Путешествия

Меркель с мужем заметили на обычном рейсе в экономклассе

Экс-канцлер Германии Меркель с мужем отправилась на Канары в экономклассе Eurowings

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск с супругом на Канарские острова на обычном рейсе экономклассом. Кадры политика на борту самолета появились в распоряжении Bild.

Сообщается, что экс-канцлер отдыхала на острове Фуэртевентура вместе с мужем, профессором Йоахимом Зауэром, куда прилетела рейсом авиакомпании Eurowings. По данным издания, стоимость билета составляет около 504 евро на человека (40,7 тысячи рублей). Отмечалось, что во время полета Меркель читала на планшете, разгадывала кроссворды и ела бутерброды.

В материале говорится, что экс-глава немецкого правительства была замечена в сопровождении нескольких человек — предположительно, это могли быть сотрудники службы безопасности.

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Бывший канцлер Германии по-прежнему имеет право на защиту и персонал, в ее штабе девять сотрудников: офис-менеджер, заместитель руководителя, два секретаря, три клерка и два водителя. Частные поездки Меркель оплачивает из личных средств, пенсия политика составляет около 15 тысяч евро (1,2 миллиона рублей), охрану за границей предоставляет государство.

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Дарья Рыбак
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