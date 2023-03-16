Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 275 бойцов ВСУ на донецком направлении за сутки

За сутки российские военнослужащие из Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении почти 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что до 275 украинских военных на указанном направлении удалось уничтожить ударами авиации и артиллерийским огнем. там же Украина потеряла две боевые бронированные машины, столько же пикапов и танков, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Российским военнослужащим также удалось ликвидировать на донецком направлении гаубицу Д-20, самоходную гаубицу «Гвоздика» и американскую самоходную артиллерийскую установку М109.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

