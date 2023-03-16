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14:24, 16 марта 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении почти 300 бойцов ВСУ на одном направлении

Минобороны заявило об уничтожении до 275 бойцов ВСУ на донецком направлении за сутки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За сутки российские военнослужащие из Южной группировки войск за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении почти 300 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что до 275 украинских военных на указанном направлении удалось уничтожить ударами авиации и артиллерийским огнем. там же Украина потеряла две боевые бронированные машины, столько же пикапов и танков, а также боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Российским военнослужащим также удалось ликвидировать на донецком направлении гаубицу Д-20, самоходную гаубицу «Гвоздика» и американскую самоходную артиллерийскую установку М109.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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