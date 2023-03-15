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13:12, 15 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили до 160 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска за сутки уничтожили до 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 15 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что боевые действия на данном направлении велись подразделениями «Южной» группировки войск. Кроме живой силы, за сутки противник потерял танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Вооруженным силам (ВС) России также удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также артиллерийскую систему М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin, которые производятся в США.

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«В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли около 170 военных за сутки на купянском и краснолиманском направлениях. Там указали, что на купянском направлении со стороны России действует Западная группировка войск, а на краснолиманском — группировка «Центр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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