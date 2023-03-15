Российские войска уничтожили до 160 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 160 бойцов ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 160 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в среду, 15 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что боевые действия на данном направлении велись подразделениями «Южной» группировки войск. Кроме живой силы, за сутки противник потерял танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Вооруженным силам (ВС) России также удалось уничтожить самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу Д-20, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также артиллерийскую систему М777 и самоходную гаубицу М109 Paladin, которые производятся в США.

«В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая Донецкой народной республики уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВСУ потеряли около 170 военных за сутки на купянском и краснолиманском направлениях. Там указали, что на купянском направлении со стороны России действует Западная группировка войск, а на краснолиманском — группировка «Центр».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.