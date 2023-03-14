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16:30, 14 марта 2023Россия

Минобороны озвучило потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны: на купянском и краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 170 военных

Фото: Baz Ratner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 170 военных за сутки на купянском и краснолиманском направлениях. Такие данные журналистам озвучили в Минобороны России.

В ведомстве указали, что на купянском направлении со стороны России действует Западная группировка войск. «Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12», — уточняют в Минобороны

На краснолиманском направлении действует группировка «Центр». Как заявили в ведомстве, российские военные уничтожили 95 украинских бойцов, а также две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30. Помимо этого, ликвидирована артиллерийская система М777.

В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли убитыми до 150 человек на донецком направлении. Потери понесли украинские подразделения, дислоцированные вблизи населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики. Огневое воздействие на них оказали военнослужащие Южной группировки российских войск.

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Варвара Кошечкина
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