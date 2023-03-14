ВСУ потеряли до 150 человек убитыми на донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 150 человек убитыми на донецком направлении

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 150 человек на донецком направлении. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери понесли украинские подразделения, дислоцированные вблизи населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики. Огневое воздействие на них оказали военнослужащие Южной группировки российских войск.

Также на указанном направлении уничтожено три танка, две боевые машины пехоты и несколько единиц небронированного транспорта ВСУ. Помимо этого, российские войска поразили пять артиллерийских орудий, среди которых две гаубицы М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

За тот же период времени на краснолиманском направлении уничтожено около ста украинских солдат, добавили в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.