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15:22, 14 марта 2023Россия

ВСУ потеряли до 150 человек убитыми на донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 150 человек убитыми на донецком направлении

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми до 150 человек на донецком направлении. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери понесли украинские подразделения, дислоцированные вблизи населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики. Огневое воздействие на них оказали военнослужащие Южной группировки российских войск.

Также на указанном направлении уничтожено три танка, две боевые машины пехоты и несколько единиц небронированного транспорта ВСУ. Помимо этого, российские войска поразили пять артиллерийских орудий, среди которых две гаубицы М777 американского производства и САУ «Гвоздика».

За тот же период времени на краснолиманском направлении уничтожено около ста украинских солдат, добавили в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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