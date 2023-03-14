Российские военные уничтожили свыше 95 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 95 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военнослужащие уничтожили свыше 95 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 14 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удары по ВСУ наносились в районе села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе села Невское в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 американского производства.

Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли убитыми до 150 человек вблизи населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.