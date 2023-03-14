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15:23, 14 марта 2023Россия

Российские военные уничтожили свыше 95 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны заявило об уничтожении свыше 95 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские военнослужащие уничтожили свыше 95 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 14 марта, журналистам заявили в Министерстве обороны России.

«На краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что удары по ВСУ наносились в районе села Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе села Невское в Луганской народной республике (ЛНР).

Кроме того, за сутки на этом направлении были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-30 и артиллерийская система М777 американского производства.

Также в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВСУ потеряли убитыми до 150 человек вблизи населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое ДНР.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Варвара Родикова
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