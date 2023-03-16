Самая высокая россиянка назвала способ комфортно летать с ростом выше среднего

Самая высокая россиянка Лисина рассказала, что занимает в самолете сразу два места

Россиянка Екатерина Лисина, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса как самая высокая девушка в России, в беседе с Daily Star назвала способы комфортно размещаться в самолете с ростом выше среднего.

Лисина, которая также является самой высокой в мире моделью, поделилась, что в настоящее время мало путешествует и отдает предпочтение поездам. Однако, если все же перелет бывает необходим, девушке приходится просить соседа по креслу пересесть на любое другое свободное место. Таким образом, россиянка для комфортного полета занимает сразу два места.

«Обычно люди входят в мою ситуацию. Или я сажусь у прохода и вытягиваю ноги, но надо быть осторожной, чтобы стюардессы не задевали мои ноги, когда привозят еду», — заключила модель. По ее словам, она с радостью летала бы бизнес-классом, но не считает нужным тратить столько денег на место в самолете.

Ранее эксперт по путешествиям из компании Seat to Sleep назвала снижение кровотока негативным последствием скрещивания ног во время полета в самолете. Так, по словам Джессики Дэвис, из-за скрещивания ног в тесном пространстве человек будет чувствовать себя напряженно и менее комфортно.