Эксперт назвала негативное влияние скрещивания ног в полете

Эксперт по путешествиям Дэвис заявила, что скрещивание ног в самолете снижает кровоток

Эксперт по путешествиям из компании Seat to Sleep назвала снижение кровотока негативным влиянием скрещивания ног во время полета на самолете. Об этом она рассказала в беседе с Daily Star.

Так, по словам Джессики Дэвис, из-за скрещивания ног в тесном пространстве человек будет чувствовать себя напряженно и менее комфортно. Во время длинных перелетов специалист рекомендовала больше двигаться. Кроме того, Дэвис посоветовала взять на рейс массажный мячик и положить за спину.

«Это может показаться роскошью для обычного полета, но такой шарик творит чудеса! Ваши мышцы расслабятся и кресло перестанет казаться таким некомфортным», — заявила Дэвис.

Ранее опытная стюардесса назвала предмет, который обязательно нужно брать с собой в самолет для комфортного сна. Она предложила класть в ручную кладь свежую наволочку.