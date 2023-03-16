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18:05, 16 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудят за избиение сожительницы и убийство четырехмесячной дочери

В Тюмени осудят мужчину, до смерти избившего четырехмесячную дочь и побившего ее мать

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Тюмени суд рассмотрит дело 42-летнего местного жителя, избившего 28-летнюю сожительницу и убившего четырехмесячную дочь. Об этом в четверг, 16 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 21 октября 2022 года пьяный фигурант поссорился в квартире на Оренбургской улице с возлюбленной. Он стал избивать женщину и их новорожденного ребенка. Мать и дочь госпитализировали, однако малышку не удалось спасти. Россиянке оказали помощь, и она выжила.

Кроме того, фигурант угрожал убийством свидетелю происходящего. По факту произошедшего было возбуждено дело по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, покушении на убийство и угрозе убийством.

Ранее стало известно, что в ЯНАО будут судить мужчину, выбросившего из окна квартиры двухлетнюю внучку сожительницы.

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Екатерина Власова
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