Wildberries заморозил новую систему штрафов после забастовки части сотрудников

В Wildberries заявили о заморозке вызвавшей недовольство сотрудников ПВЗ системы штрафов

Wildberries принял решение временно заморозить механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании. Решение было принято на фоне забастовки, которую часть сотрудников пунктов выдачи заказов (ПВЗ) устроила 15 марта.

«Wildberries улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров и приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен, — заявили в пресс-службе. — По результатам регулярных встреч с различными инициативными группами по тестированию механизма усиления контроля за подменами товаров со стороны владельцев и сотрудников пунктов выдачи заказов онлайн-платформа усилила систему арбитража и улучшила обратную связь».

В компании также отметили, что подмена товаров является крайне чувствительной проблемой, которую сейчас пытаются решить. В частности, был усилен контроль для предотвращения мошеннических действий.

«Мы временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях», — рассказали в компании.

«Ленте.ру» также сообщили об отмене свыше 10 тысяч некорректных штрафов, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ.

Напомним, что сотрудники Wildberries решили объявить забастовку 14 марта после введения новой политики штрафов и начали закрывать ПВЗ, отказываться выходить на работу.

Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет. По словам работников, списания за подмены начались уже 9 марта.