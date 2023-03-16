Россиянка напала на мужа со скалкой после переписки с другим мужчиной

Жительница Тюменской области ударила мужа скалкой после переписки с другим мужчиной

Жительница Тюменской области напала на мужа со скалкой после того, как он заметил, что она переписывается с другим мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по региону.

Конфликт возник между супругами из поселка Голышманово. 29-летний житель увидел у жены переписку с другим мужчиной и начал высказывать ей претензии. В ответ на это 27-летняя россиянка схватила деревянную скалку и ударила мужа. Мужчина обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него травму головы.

Его супруга дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). По этой статье ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что другой житель Тюмени избил свою сожительницу за то, что она в его присутствии активно переписывалась в телефоне. Мужчина нанес пострадавшей несколько ударов в грудь, по факту случившегося возбудили уголовное дело.