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17:00, 30 декабря 2022Россия

Ревнивый россиянин избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии

В Тюмени мужчина избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Тюмени избил любовницу за переписку в телефоне в его присутствии. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД на своем сайте.

По информации ведомства, в день происшествия россияне употребляли у себя дома спиртные напитки. Во время застолья ранее судимый мужчина возмутился, что его 38-летняя сожительница активно с кем-то переписывается. На почве ревности между ними началась ссора, во время которой тюменец нанес пострадавшей несколько ударов в грудь.

Задержанный признал свою вину, отмечает пресс-служба МВД. В отношении него возбудили уголовное дело о нанесении побоев. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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Ранее житель поселка Первомайский в Красноярском крае попытался задушить жену новогодней гирляндой, которая ему не понравилась. Как стало известно, мужчину возмутило, что украшение слишком старое и горит только одним цветом, из-за чего он в порыве злости набросился на супругу.

Похожая история, но со смертельным исходом, произошла в Иркутске в августе. Там 45-летний россиянин убил свою 37-летнюю любовницу. Мужчина посчитал, что в их квартире было не убрано. В результате между сожителями началась ссора, в ходе которой преступник задушил женщину руками.

В августе стало известно, что за 2020 и 2021 годы в России от домашнего насилия погибли 2680 россиянок. По данным Консорциума женских НПО это 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. При этом вырос процент так называемого партнерского носителя, когда виновником является любовник жертвы.

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Константин Лысяков
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