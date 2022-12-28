Россиянин попытался задушить жену непонравившейся ему новогодней гирляндой

Житель Красноярского края попытался задушить жену гирляндой, показавшейся ему старой

Житель поселка Первомайский в Красноярском крае попытался задушить жену гирляндой, которая ему не понравилась. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации канала, накануне происшествия мужчина в течение дня употреблял алкоголь, а потом уснул. В это время его супруга украсила кухню к Новому году. Проснувшийся россиянин посчитал использованную женой гирлянду, которая горела только одним цветом, слишком старой. Он сорвал украшения и начал душить им женщину.

Пострадавшей удалось вырваться. Она убежала из дома и обратилась в полицию. Теперь ее супругу грозит до двух лет тюрьмы.

Похожая история, но со смертельным исходом, произошла в Иркутске в августе. Там 45-летний россиянин убил свою 37-летнюю любовницу. Мужчине посчитал, что в их квартире было не убрано. В результате между сожителями началась ссора, в ходе которой преступник задушил женщину руками.

Кроме того, в октябре в Сочи перед судом предстал 41-летний мужчина, подозреваемый в убийстве гражданской жены. По версии Следственного комитета, россияне выпили алкоголя, после чего начали ссориться. Во время конфликта преступник задушил любовницу с помощью футболки. Решив скрыть убийство, он расположил тело погибшей так, будто она совершила самоубийство, и оставил предсмертную записку от ее имени. После этого он рассказал о гибели женщины соседке.

В августе Консорциум женских НПО сообщил, что, согласно анализу приговоров по уголовным делам, за 2020 и 2021 годы в России от домашнего насилия погибли 2680 женщин. Это составляет 70,9 процента и 71,1 процента соответственно от всех случаев убийств женщин за эти два года. При этом вырос процент так называемого партнерского носителя, когда виновником является любовник жертвы.