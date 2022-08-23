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В российском городе мужчина руками задушил сожительницу из-за беспорядка

В Иркутской области 45-летний мужчина задушил сожительницу из-за беспорядка в квартире

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Иркутской области следователи задержали 45-летнего мужчину за убийство 37-летней сожительницы. Об этом во вторник, 23 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в квартире Привокзального микрорайона города Шелехов пьяный фигурант поссорился с гражданской женой из-за беспорядка в их доме. Впоследствии мужчина руками задушил сожительницу.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодаре 47-летний мужчина забил до смерти молотком сожительницу и вызвал полицию.

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Екатерина Власова
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