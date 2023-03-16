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18:25, 16 марта 2023Силовые структуры

Россиянин через дверь открыл стрельбу по полицейскому

Житель Петербурга заперся в квартире вместе с дочерью и открыл стрельбу по полицейскому

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

В Петербурге 41-летнего мужчину задержали за посягательство на жизнь полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

По данным следствия, нетрезвый фигурант, находясь в квартире в доме на бульваре Трудящихся в Колпине, заперся вместе с 14-летней дочерью. Когда к двери подошел сотрудник МВД и попросил отпустить ребенка, мужчина не менее девяти раз выстрелил в его сторону из ружья через дверь.

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта. Ему предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна в городе Вятские Поляны.

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Елизавета Новикова
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