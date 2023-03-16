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13:18, 16 марта 2023Россия

В Петербурге девушка выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка

78.ru: в Петербурге 24-летняя девушка выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка

Фото: dissx / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге 24-летняя девушка выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

О случившемся рассказала сотрудникам полиции мать девушки. Женщина отметила, что не догадывалась о том, что дочь вынашивает ребенка.

Вернувшись домой 14 марта, жительница Петербурга увидела на кровати дочери следы крови. Позже девушка призналась, что у нее родился мертвый ребенок, которого она выкинула в мусоропровод.

По факту происшествия была организована проверка.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Петербурге 20-летняя девушка родила дома мертвого ребенка и выбросила его в окно. Россиянка не состояла на учете в женской консультации. Тело ребенка направили в морг для установления причины смерти, девушку отправили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.

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Анна Щербакова
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