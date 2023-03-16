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16:53, 16 марта 2023Россия

Путин порассуждал о плюсах и минусах ЕГЭ

Президент России Путин заявил, что у ЕГЭ есть много минусов, но также есть и плюсы

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

У Единого государственного экзамена (ЕГЭ) есть много минусов, но также есть и плюсы. Об этом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«У ЕГЭ есть много минусов, и я знаю. И многие наши граждане возмущаются над "чудничеством", которое имеет место быть в этой системе. Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии», — порассуждал глава государства.

Он пояснил, что в некоторых городах среднее и высшее образование развивается иным образом, нежели в крупных образовательных центрах. ЕГЭ, по мнению Путина, открывает возможность учиться в ведущих вузах множеству детей с периферии.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с партией «Справедливая Россия — За правду» в ответ на предложение главы фракции Сергея Миронова отменить ЕГЭ заявил о необходимости серьезно взвесить плюсы и минусы этой идеи.

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Никита Абрамов
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