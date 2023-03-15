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19:22, 15 марта 2023Россия

Мишустин ответил на предложение отменить ЕГЭ

Премьер-министр Мишустин о возможности отмены ЕГЭ: нужно все серьезно взвесить

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин, комментируя возможность отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил о необходимости серьезно взвесить плюсы и минусы. Слова политика приводит ТАСС.

На встрече главы правительства с партией «Справедливая Россия — За правду» лидер фракции Сергей Миронов внес предложение ликвидировать ЕГЭ. Он подчеркнул, что данный экзамен вреден и ведет к разрушению российского образования.

«Насчет ЕГЭ — отмены или каких-то других вещей — надо все серьезно взвесить. Здесь плюсы или минусы — надо на все серьезно посмотреть», — ответил премьер-министр.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что требования к новым специальностям должны быть реализованы к моменту внесения поправок в нормативные акты. По его мнению, это позволит специалистам отучиться, получить образование, а также быть востребованным в своей отрасли.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию 21 февраля, предложил вернуться к традиционной системе обучения в университетах. Глава государства выразил уверенность, что в российском образовании назрела необходимость существенных изменений с учетом новых требований во всех сферах жизни.

3 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в России «обсуждается и будет обсуждаться» как необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

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Никита Абрамов
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