Асад заявил о поддержке России в спецоперации на Украине

Асад заявил о поддержке России в спецоперации на Украине большинством сирийцев

Большинство сирийцев поддерживают Россию в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости.

«Безусловно, сирийский народ с большим воодушевлением поддерживает Россию по ряду причин», — сказал Асад и напомнил, что Россия поддержала сирийцев в борьбе против терроризма.

«С другой [стороны], есть более глобальный взгляд на эту войну: именно эта война начнет менять всемирный баланс, так как часть страданий Сирии, Ирака и многих других стран вызваны однополярным миром», — заявил сирийский лидер. Он также добавил, что, «когда Россия победит» в конфликте, возникнет новый мир — безопасный и спокойный.

В ходе интервью Асад также оценил возможность участия сирийских добровольцев в СВО и допустил, что правительство в любом случае не будет знать о таких решениях, так как это личное решение граждан республики.

Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. Он уже провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

