Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 16 марта 2023Мир

Асад оценил возможность участия сирийских добровольцев в СВО

Президент Асад: если сирийские добровольцы поедут в зону СВО, правительство не узнает

Фото: Владимир Гердо / РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад оценил возможность участия сирийских добровольцев в специальной военной операции (СВО) на Украине и допустил, что правительство в любом случае не будет знать о таких решениях, так как это личное решение граждан республики. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы не будем об этом знать», — приводит агентство цитату политика.

Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. До этого лидеры двух стран виделись в сентябре 2021 года во время визита Асада в российскую столицу. Он уже провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Асад заявил, что Дамаск признает новые границы России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Асад заявил о поддержке России в спецоперации на Украине
Россиянин ранил ножом мужчину и попытался добить его во дворе городской больницы
Ударившей полицейского по голове россиянке вынесли приговор
Пропавшего российского подростка нашли насмерть замерзшим
Овечкин прокомментировал возращение к выступлениям в НХЛ после травмы
Стало известно о разностороннем интересе России в упавшем в море MQ-9 Reaper
Звезда «Назад в будущее» рассказал о жизни с болезнью Паркинсона
Жителей Москвы предупредили о проливных дождях
Седокова без макияжа показала фигуру в купальнике
Россиян предупредили о резком скачке цен на отдых в отелях Сочи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.