Асад оценил возможность участия сирийских добровольцев в СВО

Президент Асад: если сирийские добровольцы поедут в зону СВО, правительство не узнает

Президент Сирии Башар Асад оценил возможность участия сирийских добровольцев в специальной военной операции (СВО) на Украине и допустил, что правительство в любом случае не будет знать о таких решениях, так как это личное решение граждан республики. Его слова прозвучали в интервью РИА Новости.

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы не будем об этом знать», — приводит агентство цитату политика.

Асад прибыл в Москву вечером во вторник, 14 марта. До этого лидеры двух стран виделись в сентябре 2021 года во время визита Асада в российскую столицу. Он уже провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Асад заявил, что Дамаск признает новые границы России с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.