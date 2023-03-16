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14:26, 16 марта 2023Россия

Российские войска уничтожили украинские «Грады» на херсонском направлении

Минобороны: российские войска уничтожили две РСЗО «Град» ВСУ на херсонском направлении

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

За минувшие сутки российские войска уничтожили две украинские установки РСЗО «Град» на херсонском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, на указанном направлении уничтожен один танк, а также одна единица ствольной артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника в живой силе на этом участке линии боевого соприкосновения составили более 35 человек убитыми, отметили в российском военном ведомстве.

Также за последние сутки истребители ВКС России уничтожили в воздушном бою самолет МиГ-29 украинских ВВС. Это произошло в небе над Луганской народной республикой (ЛНР).

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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