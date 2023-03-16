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14:25, 16 марта 2023Россия

Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении свыше 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военнослужащие за сутки уничтожили свыше 100 украинских бойцов на краснолиманском направлении. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналистам озвучили в Министерстве обороны России в четверг, 16 марта.

В ведомстве уточнили, что боевые действия на этом направлении проводились силами группировки войск «Центр». Подразделения противника были поражены в районах сел Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах Ямполовки и Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо живой силы, были уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

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Варвара Родикова
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