Минобороны назвало суточные потери ВСУ на краснолиманском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении свыше 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили свыше 100 украинских бойцов на краснолиманском направлении. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) журналистам озвучили в Министерстве обороны России в четверг, 16 марта.
В ведомстве уточнили, что боевые действия на этом направлении проводились силами группировки войск «Центр». Подразделения противника были поражены в районах сел Невское и Червоная Диброва в Луганской народной республике (ЛНР), а также в районах Ямполовки и Григоровки в Донецкой народной республике (ДНР).
Помимо живой силы, были уничтожены две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.