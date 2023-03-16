Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:02, 16 марта 2023Силовые структуры

Жену блогера-сыроеда арестовали по делу об умершем от истощения младенце

Жену блогера-сыроеда Максима Лютого отправили под домашний арест из-за смерти младенца

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Сочи 33-летнюю россиянку, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, жена блогера-сыроеда Максима Лютого родила сына в феврале 2023 года без квалифицированной помощи. Ребенок в госорганах зарегистрирован не был и врачам его не показывали. 8 марта родители решили отвезти малыша в больницу, но по пути он скончался.

Ранее 16 марта сообщалось, что беременная жена российского блогера-сыроеда Максима Лютого, месячный ребенок которого умер от истощения, тайком питалась у соседей во время беременности.

Лютый через соцсети устроил лагерь сыроедов, куда приезжали по 15-20 человек. Россияне занимались йогой, придерживались жесткого рациона питания и слушали лекции блогера.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о начале развития российской экономики по новой модели
Бывшая медсестра рассказала о заработке миллионов долларов на OnlyFans
Стало известно о разрешении польским врачам посетить Саакашвили
Три страны отказались участвовать в сделке ЕС по поставкам оружия Киеву
Россияне купили рекордное число недвижимости в одной европейской стране
Жену блогера-сыроеда арестовали по делу об умершем от истощения младенце
Россиянин сбил двух школьников на пешеходном переходе и скрылся
Синоптик спрогнозировал возвращение зимних морозов в Москву
Активы Toyota в России передадут государству
Соединения в кофе улучшили здоровье кишечника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.