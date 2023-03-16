Жену блогера-сыроеда арестовали по делу об умершем от истощения младенце

Жену блогера-сыроеда Максима Лютого отправили под домашний арест из-за смерти младенца

В Сочи 33-летнюю россиянку, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как установил суд, жена блогера-сыроеда Максима Лютого родила сына в феврале 2023 года без квалифицированной помощи. Ребенок в госорганах зарегистрирован не был и врачам его не показывали. 8 марта родители решили отвезти малыша в больницу, но по пути он скончался.

Ранее 16 марта сообщалось, что беременная жена российского блогера-сыроеда Максима Лютого, месячный ребенок которого умер от истощения, тайком питалась у соседей во время беременности.

Лютый через соцсети устроил лагерь сыроедов, куда приезжали по 15-20 человек. Россияне занимались йогой, придерживались жесткого рациона питания и слушали лекции блогера.