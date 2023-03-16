Мать умершего от истощения российского младенца ходила есть к соседям от голода

Беременная жена блогера-сыроеда Лютого тайком ходила есть к соседям из-за голода

Беременная жена российского блогера-сыроеда Максима Лютого, месячный ребенок которого умер от истощения, тайком ходила есть к соседям во время беременности. Об этом сообщила знакомая супругов, передает РЕН ТВ.

«Наверное, его девушка (мать младенца — прим. "Ленты.ру") была под сильным давлением, в позиции жертвы. Потому что должны включаться материнские инстинкты, когда ребенок голодал. Более того, она приходила беременная в соседский дом и кушала из-под полы. Ее кормили знакомые девочки капустой», — сказала она.

По ее словам, Лютый через соцсети устроил «лагерь» сыроедов, куда приезжали по 15-20 человек. Россияне занимались йогой, придерживались жесткого рациона питания, а также слушали лекции блогера.

Месячный ребенок Лютого умер в Сочи 8 марта, о случившемся стало известно только 14 марта. Когда состояние малыша ухудшилось, его повезли в больницу, но ребенок умер по дороге в медицинское учреждение. Предварительной причиной гибели названо истощение и пневмония.

Впоследствии отца погибшего задержали на десять суток. Мужчина попытался сбежать из служебной машины после работы со следователем по делу о гибели его месячного сына, однако был пойман и взят под стражу. По версии правоохранителей, российский блогер вместе со своей женой недокармливали ребенка, что привело к его смерти.

