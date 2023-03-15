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20:02, 15 марта 2023Силовые структуры

Арестованный после смерти своего ребенка российский блогер попытался сбежать

В Сочи блогер-сыроед, арестованный после смерти ребенка от истощения, попытался сбежать

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Сочи на десять суток арестовали блогера-сыроеда Максима Лютого, ребенок которого умер от истощения. Об этом 15 марта сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, мужчина попытался сбежать из служебной машины после работы со следователем по делу о гибели его месячного сына, однако был пойман и взят под стражу. По версии правоохранителей, российский блогер вместе со своей женой недокармливали ребенка, что привело к его смерти.

Ребенок скончался 8 марта по дороге в педиатрический стационар ГБУЗ №9.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина получил 24 года за убийство девочки, которую увел с детской площадки.

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Илона Палей
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